Liste depositate, ora si entra nel vivo della campagna elettorale

Sono felice di annunciarvi che sono candidato nella mia Sicilia in più collegi e, in particolare, sono capolista nel Collegio plurinominale Sicilia 2 – P01 per la Camera dei deputati.

Sono orgoglioso di candidarmi tra le fila di Impegno Civico, di far parte di una squadra di donne e uomini che hanno dimostrato in questi anni di agire solo nell’interesse dell’Italia e degli italiani. Con Impegno Civico vogliamo proseguire il cammino intrapreso ripartendo proprio dai risultati che abbiamo raggiunto per i nostri territori, nel solco della continuità e della responsabilità.

Gli slogan e le promesse elettorali irrealizzabili li lasciamo a una Destra, ormai estrema ed estremista, che nulla può dare all’Italia in termini di credibilità; i veti e le scaramucce li lasciamo ai partiti che fanno del consenso elettorale la loro unica ragione di vita; le ideologie e le barricate le lasciamo a chi non ha la capacità di dialogare con la sola forza delle idee.

Noi di Impegno Civico, con Luigi Di Maio, ci presentiamo al Paese con proposte chiare, puntuali, serie e concrete, mettendo al centro le idee e non le ideologie, volendo aggregare e non dividere.

Non ci resta che il vostro sostegno!