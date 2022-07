Emergenza incendi a Messina: la mia lettera al Sindaco

Torna la paura di nuovi fenomeni incendiari a Messina in concomitanza della stagione estiva. Una vera e propria emergenza che mette in pericolo cittadini e ambiente. Per questo motivo, ho scritto stamani al Sindaco della Città dello Stretto, Federico Basile, per chiedere quali azioni siano state attuate per tutelare la cittadinanza e il territorio comunale e metropolitano dai rischi di incendi, restando a disposizione per ogni necessario confronto sul tema.

Nelle ultime settimane, infatti, sono molti gli incendi divampati nella città di Messina, si pensi a quelli sviluppati nelle frazioni di San Filippo, Bisconte, Cumia, San Giovannello e Gesso, ma anche nel territorio della Città Metropolitana: basti pensare a quelli a Savoca, al gravissimo incendio nell’isola di Stromboli e ad altri roghi registrati sempre nell’arcipelago delle Eolie, dove peraltro le emergenze sono aggravate dalla difficoltà degli spostamenti via mare.

Quello degli incendi è un problema annoso che minaccia il territorio e il paesaggio dell’intera Sicilia e sul quale, con la mia attività parlamentare, sono intervenuto più volte in questi anni. Da ultimo, ho presentato un’interrogazione al Ministero dell’Interno affinché verificasse se nelle Isole Eolie ci fossero risorse e mezzi sufficienti per il soccorso e la prevenzione di fenomeni incendiari, promuovendone eventualmente un incremento.

Il timore per l’arrivo di una nuova stagione di incendi ci obbliga a tenere alta l’attenzione e sono convinto che la proficua collaborazione tra Istituzioni nazionali ed enti locali sia la chiave di volta per perseguire il bene della collettività anche rispetto a situazioni emergenziali come questa.