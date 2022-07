Questa mattina ho avuto il piacere di partecipare, in qualità di componente della Commissione Difesa della Camera dei deputati, alla tavola rotonda “Forze Terrestri: il domani è già qui. L’urgenza dell’ammodernamento”, organizzata dal Centro Studi dell’Esercito.

Si tratta di un tema di estrema attualità, sul quale è necessario riflettere, soprattutto alla degli scenari internazionali che interessano anche il nostro Paese.

È fondamentale, anzitutto, puntare sul livello tecnologico dei nostri assetti militari e sulla programmazione degli investimenti nel settore, vista la necessità per l’Italia di mantenere una posizione di prim’ordine nell’ambito di un’alleanza NATO e, in particolar modo, all’interno della difesa europea. Inoltre, in questa direzione, si rende cruciale potenziare i settori più carenti dello strumento militare e puntare sull’innovazione, una via imprescindibile affinché la nostra Difesa possa svolgere adeguatamente un’attività di protezione dei nostri interessi e confini.