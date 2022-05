Approvata la Legge Salvamare, una rivoluzione per la tutela delle acque

Dopo 4 anni di lavoro e di impegno incessante, finalmente la proposta del Salvamare è legge. Abbiamo realizzato una vera e propria rivoluzione per la tutela del mare, degli ecosistemi marini, di fiumi e laghi in Italia.

Grazie al lavoro del nostro ex ministro all’ambiente Sergio Costa, che ha dato in via a quesa legge nel 2019, durante il governo Conte I, abbiamo iniziato a lavorare al Salvamare, un provvedimento che tutela quello che è uno dei nostri patrimoni più preziosi. Un’iniziativa per liberare mare, laghi, fiumi e lagune da tonnellate di rifiuti.

Con questo provvedimento mettiamo la parola fine a una normativa ridicola che puniva i pescatori che recuperavano rifiuti in mare e in acque dolci. Grazie al #Salvamare, ora invece chi recupera rifiuti di plastica in mare o in acque dolci non sarà più costretto a ributtarli in acqua e non rischierà la denuncia per traffico illecito di rifiuti. In questo modo, i rifiuti recuperati e accidentalmente pescati, potranno essere condotti in nuove isole ecologiche allestite appositamente nei porti, incentivando campagne di pulizia e sensibilizzando la collettività alla prevenzione, specialmente le giovani generazioni.

Con questa legge bonifichiamo le nostre acque e contrastiamo l’inquinamento degli ecosistemi.