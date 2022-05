In ricordo di Nino D’Uva, vittima di mafia, a 36 anni dal suo omicidio

La rettitudine morale e professionale di mio nonno è ancor oggi di grande ispirazione agli avvocati della nostra città, che continuano a raccontarne l’esempio di vita grazie alle iniziative che periodicamente organizzano, come i giovani avvocati che nel 2006 hanno fondato l’associazione culturale forense che porta il nome di mio nonno, Associazione Avv. Nino D’Uva , e che ogni giorno si impegnano per diffondere i valori di giustizia e legalità. A loro va il mio ringraziamento. Li ringrazio non solo perché mantengono vivo il ricordo di mio nonno, trasmettendone le qualità professionali e il suo esempio di vita, ma anche per fare di questo ricordo occasione di impegno quotidiano contro le mafie e per la legalità nella nostra città.