XI Congresso della Uiltrasporti Messina – Caltanissetta ed Enna

Questa mattina ho avuto il piacere di partecipare all’undicesimo Congresso della Uiltrasporti Messina – Caltanissetta ed Enna al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Durante l’incontro, abbiamo discusso sul tema della mobilità regionale e cittadina e sul problema relativo alla gestione dei rifiuti.

Nel mio intervento, ho tenuto a ringraziare la UIL per la sua attività sul nostro territorio sia per la tutela dei diritti dei lavoratori sia per la nostra città, essendo da sempre in prima linea in ogni campo. In questi anni, durante la mia attività in Parlamento, ho spesso dialogato e collaborato con i rappresentanti della UIL per aiutarli a risolvere questioni e problemi per il nostro territorio. Nelle interlocuzioni avute, ho sempre apprezzato la capacità della UIL di essere non solo un sindacato di lotta ma anche di dialogo.

Da messinese, prima che da rappresentante istituzionale e politico, ritengo che il più grande problema che affligge la nostra comunità sia la disgregazione e la divisione che per molti, troppi anni ha interessato il nostro tessuto sociale. Per questo credo che, prima di ogni altra cosa, chi si troverà ad amministrare la nostra città per i prossimi anni debba assumersi la responsabilità di promuovere la coesione sociale, l’unità tra i cittadini messinesi.

Il mio impegno in questa direzione sarà sempre massimo.

I miei incontri sul territorio proseguono nel pomeriggio. Assieme a Claudio Fava, parlamentare regionale e presidente della Commissione antimafia all’Ars, e al candidato sindaco Franco De Domenico alle 16.30 sarò a Fondo Fucile, presso l’Istituto comprensivo “Albino Luciani” e nel campetto dell’oratorio, alle 17 a Villaggio Aldisio e alle 17.30 al Villaggio Sant’Annibale, Case Gialle, presso il bar ‘Colorado’.