Il Risanamento a Messina. Tra risultati raggiunti e nuovi traguardi.

Il risanamento delle aree degradate di Messina è stata una vera e propria conquista per i messinesi, a cui il Movimento 5 Stelle ha contribuito significativamente, grazie anche al lavoro che ho portato avanti in questi anni in Parlamento. Si tratta di un traguardo per tutti i messinesi dopo decenni di stasi.

Dopo oltre cento anni, la nostra Messina ha l’opportunità di voltare finalmente la triste pagina delle baraccopoli. Per restituire dignità alla nostra città, dobbiamo fare in modo che l’attività di risanamento venga portata avanti nell’ottica di rendere tutti i nostri quartieri a portata di cittadino, attrezzati e vivibili anche attraverso processi partecipativi che consentano alle famiglie che vivono nelle zone di risanamento di decidere autonomamente del proprio futuro.

Di questo e di tanto altro parleremo al Convegno “Il Risanamento a Messina. Tra obiettivi raggiunti e nuovi traguardi”, che si terrà sabato 23 aprile alle ore 9:30 presso il Salone delle Bandiere in Piazza Unione europea a Messina.

All’evento, moderato dal giornalista Marino Rinaldi, interverranno oltre a me anche il Presidente di Sicindustria Messina Pietro Franza, il Consigliere nazionale OICE Franco Cavallaro, l’Ingegnere Sergio Bruno, l’Avvocato Annalisa Giacobbe specializzato in diritto civile e amministrativo, la Consigliera comunale M5S Cristina Cannistrà, la Mediatrice sociale del Progetto Capacity Lucrezia Piraino e il Vicepresidente M5S del III quartiere Alessandro Geraci. Interverrà, inoltre, per un saluto finale il nostro candidato sindaco Franco De Domenico.

Sarà un’importante occasione per confrontarci sul futuro e la rinascita di queste zone, fondamentale per la valorizzazione di tutta la nostra città.