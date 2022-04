Nella Messina che vogliamo, lo #sport è centrale. Per noi del Movimento 5 Stelle, lo sport è un volano di sviluppo e rilancio della città, ma anche un’occasione preziosa per la formazione della persona. Ed è per questo che riteniamo che le istituzioni a tutti i livelli debbano garantire ai cittadini di fruire dell’attività sportiva. Per far questo, tuttavia, è necessario riqualificare, valorizzare e manutenere le aree verdi e gli impianti sportivi, affinché diventino punti di riferimento per gli sportivi, creando in questo modo nuovi spazi di lavoro per tutti gli operatori del settore sportivo.

Di questo e di tanto altro si parlerà nel webinar “Messina e la rinascita dello sport: dallo Stadio “Celeste” ai progetti futuri”, mercoledì 20 aprile.

All’incontro, dopo i saluti istituzionali del Commissario straordinario, Leonardo Santoro, oltre a me interverranno il consulente dell’ACR Messina, Raffaele Manfredi, il consigliere comunale M5S Andrea Argento, il giornalista sportivo Davide Mangiapane e l’ingegnere Sergio Bruno. Modera il giornalista Marino Rinaldi.

Tratteremo nel corso dell’incontro tanti temi, tra i quali il riconoscimento del vincolo storico dello Stadio “Celeste”, raggiunto dopo tre anni grazie alle sollecitazioni del Movimento 5 Stelle. Parleremo delle politiche sportive, dei problemi aziendali delle società di calcio ma anche delle opportunità di ristrutturazione degli impianti sportivi offerte dai bonus edilizi.

L’incontro sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Messina a partire dalle 15:30.