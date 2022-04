Questo pomeriggio ho avuto il piacere di intervenire al V Convegno Nazionale della Federazione CONFSAL – Vigili del Fuoco “Vigili del Fuoco: professionalità e resilienza nel complesso sistema di sicurezza civile italiana”. Assieme a me, erano presenti anche i colleghi Roberta Alaimo, Francesca Galizia, Andrea Giarrizzo e il nostro Sottosegretario Carlo Sibilia.

Durante l’incontro ho ribadito quanto sia cruciale il ruolo dei Vigili del Fuoco per la nostra comunità. Le donne e gli uomini dei Vigili del Fuoco svolgono, infatti, un lavoro straordinario a tutela della vita umana e della pubblica incolumità, dell’integrità e della salvaguardia dei beni e dell’ambiente.

Per questo motivo, il MoVimento 5 Stelle si è battuto fin dal primo momento per ridare dignità al comparto dei Vigili del Fuoco e garantire loro condizioni di lavoro migliori, come quelle delle altre divise, sia a livello territoriale sia a livello nazionale. Ci siamo battuti e abbiamo ottenuto importanti risultati grazie alla nostra presenza al Governo.

Da ultimo, un importante passo avanti in questa direzione lo abbiamo compiuto con l’Accordo tra sindacati e Governo, siglato a febbraio, possibile grazie al lavoro e all’impegno profuso dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e dall’amico e collega Sottosegretario Carlo Sibilia. Con questo accordo, abbiamo introdotto aumenti considerevoli in busta paga per le lavoratrici e i lavoratori del Corpo nazionale. Questo risultato è stato reso possibile grazie allo stanziamento di ulteriori 4 milioni di euro per l’integrazione delle risorse contrattuali prevista dalla Legge di bilancio. Un aumento che si pone nel solco del percorso di armonizzazione degli stipendi che abbiamo avviato già negli scorsi anni al Governo. Inoltre, in Manovra 2022, grazie a un nostro emendamento, abbiamo previsto lo stanziamento 43 milioni di euro per l’adeguamento stipendiale e previdenziale dei Vigili del Fuoco.

Il nostro impegno per questo comparto non verrà mai meno. È un atto dovuto, un riconoscimento meritato ai Vigili del Fuoco, eroi silenziosi del nostro tempo, sempre in prima linea per la nostra comunità.