Giù le mani dalla legge spazzacorrotti

Una delle misure del MoVimento 5 Stelle di cui sono più orgoglioso è la Legge Spazzacorrotti.

Grazie alla Spazzacorrotti, riforma voluta e realizzata dall’allora Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, abbiamo ridato dignità al nostro Paese agli occhi del mondo e dei cittadini per i quali, finalmente, chi sbaglia paga e i corruttori hanno vita breve.

Con questa legge anticorruzione abbiamo previsto pene più severe per corrotti e corruttori e abbiamo introdotto, ad esempio, il “daspo” ai corrotti della pubblica amministrazione, la trasparenza dei finanziamenti ai partiti, l’agente infiltrato, i “pentiti” della corruzione e la confisca del denaro sporco. Grazie alla Spazzacorrotti, i cittadini sanno chi finanzia i partiti e le associazioni e le fondazioni a essi collegati e le autorità posso usufruire dell’attività agenti infiltrati.

È anche grazie a queste novità normative che il nostro Paese è sempre più credibile a livello internazionale, come ci conferma la classifica 2021 di Transparency International sull’indice di percezione della corruzione. In un solo anno, infatti, l’Italia ha guadagnato tre punti in classifica, registrando un graduale ma significativo aumento rispetto al passato. Un risultato importante di cui dobbiamo essere fieri perché si registra proprio negli anni in cui il Movimento 5 Stelle è al Governo e premia il lavoro di contrasto alla corruzione che stiamo portando avanti.

La Legge Spazzacorrotti non è una legge vergogna, ma è una legge rivoluzionaria, apprezzata dalla Commissione europea che nella Relazione sullo Stato di diritto 2020 l’ha definita efficace e innovativa e dal GRECO, l’organo anti-corruzione dell’organizzazione internazionale. Riconoscimenti che devono renderci orgogliosi del lavoro che abbiamo condotto e che continuiamo a portare avanti. Non ci fermiamo.