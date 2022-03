Collegamento Messina-Reggio Calabria: lettera al Ministro Enrico Giovannini

Ho scritto al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in relazione al collegamento veloce tra Messina e Reggio Calabria.

In particolare, ho chiesto al Ministro di mantenere in capo alla società Blu Jet, controllata di Rete Ferroviaria Italiana, l’affidamento del servizio di trasporto tra Messina e Reggio Calabria, consentendole di programmare gli investimenti necessari a un servizio trasporto sempre più sostenibile, efficiente ed economico per i cittadini.

Il servizio veloce tra Messina e Reggio Calabria ricopre un ruolo di massima importanza in quanto garantisce la continuità territoriale tra le due sponde dello Stretto di Messina, consente la necessaria connessione dell’area metropolitana con una popolazione di quasi 800mila persone e offre un servizio giornaliero a migliaia di pendolari.

Già due anni fa, assieme alla collega Barbara Floridia, ero riuscito a ottenere che il servizio di traghettamento veloce sulla tratta Messina – Reggio Calabria fosse effettuato dal vettore pubblico così da rendere ordinario l’affidamento. Nonostante questa norma, il Ministero ha deciso di indire un bando per l’affidamento del trasporto marittimo.

Questa decisione ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini. Con l’attuale gestione, infatti, hanno usufruito di un servizio di trasporto stabile e puntuale.

Per questo motivo, avevo chiesto l’annullamento del bando di gara per mantenere il servizio in capo a Blu Jet. Tuttavia, la gara non è stata annullata ed è giunta a termine con l’ammissione di un solo offerente, la Liberty Lines, successivamente esclusa dalla gara.

Non si è riusciti, pertanto, a individuare nessun nuovo affidatario per la gestione del servizio.

Per questo motivo, ho provveduto oggi a scrivere al Ministro. È nostro dovere assicurare a tutti i cittadini la stabilità del servizio di collegamento tra Messina e Reggio Calabria, così come prevede la normativa.