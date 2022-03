Più sostegni al turismo in Sicilia: approvato il mio ordine del giorno

Il Covid ha messo in ginocchio il settore turistico in tutta Italia. In Sicilia, in particolare, si è registrato un significativo calo delle presenze turistiche tra il 2020 e il 2021, superiore alla media nazionale. Questo calo è stato determinato da molteplici fattori tra cui il mancato afflusso di turisti stranieri e le limitazioni negli spostamenti.

Per questo motivo, ho presentato un ordine del giorno, accolto questa mattina, con cui ho chiesto al Governo di valutare l’opportunità di potenziare i sostegni e gli incentivi in favore delle imprese e dei lavoratori del settore turistico con particolare riferimento alla Regione Siciliana.

Il turismo, infatti, è un settore economico strategico per la nostra Regione. Sostenere gli operatori turistici significa non solo rilanciare l’economia, ma anche ingenerare effetti positivi sociali sui territori, anche attraverso la tutela e la valorizzazione del nostro inestimabile patrimonio artistico e culturale. Avanti così!