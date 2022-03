41 milioni per la sicurezza e la viabilità della provincia di Messina

Una buona notizia per Messina e provincia!

Sono in arrivo oltre 41 milioni di euro per la manutenzione di ponti, viadotti e per la rete viaria secondaria della provincia di #Messina. Queste ingenti risorse, che sarà compito della Città metropolitana di Messina utilizzare, verranno corrisposte secondo un programma pluriennale:

📌 19 milioni di euro sono destinati alla messa in sicurezza o alla sostituzione di ponti o viadotti per il periodo 2024-2029;

📌 22 milioni di euro sono destinati alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza della rete viaria secondaria per il periodo 2025-2029.

La manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali è, per noi del MoVimento 5 Stelle, una priorità, un’opera necessaria per la sicurezza dei cittadini. Lavoriamo per garantire ai cittadini infrastrutture nuove e più sicure che possano supportare la crescita economica del nostro territorio. In questo modo, gettiamo le basi per progettare e costruire il futuro migliore per la provincia di Messina.