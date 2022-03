Rigenerazione urbana: 300 milioni per i comuni

Una buona notizia per i piccoli Comuni!

Anche quest’anno è stato previsto dal Ministero dell’Interno l’arrivo di nuovi fondi per la rigenerazione urbana. Si tratta di una somma considerevole, pari a 300 milioni di euro, che viene destinata, per 5 milioni, ai Comuni sotto i 15.000 abitanti in forma associata e, per la restante parte, ai Comuni che non risultano beneficiari delle risorse già attribuite lo scorso dicembre. I Comuni possono presentare domanda fino al 31 marzo tramite la nuova piattaforma di gestione delle linee di finanziamento.

Le risorse stanziati sono destinate a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Per questo motivo, rappresentano un’opportunità unica per la prevenzione del degrado sociale e della marginalizzazione, in particolare delle periferie, nonché possibile volano di sviluppo dei nostri territori.

Già lo scorso dicembre, nella provincia di Messina sono stati finanziati cinque progetti di rigenerazione urbana per oltre 27 milioni di euro di investimenti. In particolare, a Messina sono stati attribuiti oltre 18 milioni di euro, a Barcellona Pozzo di quasi 5 milioni e a Milazzo sono risultati vincitori tre progetti, di cui uno ammesso con riserva, per un totale di oltre 4 milioni di euro.

Si tratta di una straordinaria occasione di rilancio che non deve essere sprecata, con cui possiamo riqualificare le aree delle nostre città, renderle più sostenibili e a misura d’uomo.