Vigili del Fuoco: un altro obiettivo storico

Una buona notizia per i Vigili del Fuoco! Dopo più di vent’anni, finalmente otteniamo l’allineamento degli stipendi dei Vigili del Fuoco a quelli di tutte le altre forze di polizia.

Con la firma dell’accordo per il rinnovo del contratto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 2019-2021, abbiamo introdotto aumenti considerevoli in busta paga per le lavoratrici e i lavoratori del Corpo nazionale. Questo risultato è stato reso possibile grazie allo stanziamento di ulteriori 4 milioni di euro per l’integrazione delle risorse contrattuali prevista dalla Legge di bilancio. Un aumento che si pone nel solco del percorso di armonizzazione degli stipendi che abbiamo avviato già negli scorsi anni al Governo. Da ultimo, in Manovra 2022, grazie a un nostro emendamento, abbiamo previsto lo stanziamento 43 milioni di euro per l’adeguamento stipendiale e previdenziale dei Vigili del Fuoco.

Non solo aumenti in busta paga. Con la firma dell’accordo, abbiamo anche incrementato l’indennità di rischio per il personale operativo e l’indennità mensile per il ruolo tecnico-professionale e abbiamo introdotto nuovi istituti normativi in materia di congedo solidale, di tutela della dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici e per la tutela del dipendente che segnala illeciti, cioè il fenomeno del “whistleblowing”.

Con questo accordo raggiungiamo un obiettivo storico, possibile anche grazie al lavoro del nostro Sottosegretario Carlo Sibilia, il cui impegno sul tema è da sempre massimo e costante.

Il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto per ridare dignità al comparto dei Vigili del Fuoco e garantire loro condizioni di lavoro migliori, come quelle delle altre divise, sia a livello territoriale sia a livello nazionale. In questi anni, abbiamo proceduto non solo all’adeguamento degli stipendi ma anche alla previsione di nuove assunzioni nel Corpo Nazionale. Un atto dovuto, un riconoscimento meritato ai vigili del fuoco, eroi silenziosi del nostro tempo, sempre in prima linea per la nostra comunità. Avanti così!