Video presentazione del libro “Da Radio Aut a Radio 100 Passi”

Un prezioso momento di riflessione quello che abbiamo vissuto oggi alla Camera dei deputati in occasione della presentazione del libro “Da Radio Aut a Radio 100 Passi” di Danilo Sulis, storico compagno di Peppino Impastato.

Assieme all’autore, Danilo Sulis, a Francesco Impastato, Lirio Abbate e Don Luigi Ciotti, abbiamo ripercorso i passi di Peppino Impastato, abbiamo ricordato la sua coraggiosa storia e abbiamo parlato del suo linguaggio rivoluzionario che tramite l’uso della musica, dell’ironia e della satira ha sfidato le mafie.

Un cammino che noi stessi siamo chiamati a proseguire, impegnandoci ad abbattere il muro di silenzio che avvolge le mafie e a creare spazi di confronto e consapevolezza sul fenomeno mafioso. In questo cammino, è imprescindibile la presenza e il ruolo attivo dei giovani. Peppino era un giovane e il suo coraggio, la sua sfrontatezza per il bene comune sono ancor’oggi un faro per tanti ragazzi, come gli studenti del Coro del Liceo “F. Maurolico” di Messina, che sono stato felice di ospitare in questa sede.

Iniziative di sensibilizzazione come questa e come quelle promosse da Danilo Sulis, dalla famiglia di Peppino Impastato e dall’Associazione “Libera contro le mafie” sono importanti finestre di approfondimento necessarie a cogliere la sfida culturale per svegliare le coscienze. Come dice Don Ciotti, «le mafie non sono un mondo a parte ma una parte del nostro mondo». Per questo, abbiamo il dovere di parlare di mafie e di combatterle ogni giorno.

Ringrazio di cuore tutti gli ospiti per aver partecipato e per aver condiviso con noi i loro importanti contributi.

Se avete piacere a rivedere la diretta di oggi, potete guardare il video qui.