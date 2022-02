Oltre 3,8 milioni per i comuni della provincia di Messina

È stato pubblicato ieri, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto che prevede la ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale da oltre 161 milioni di euro. Ai Comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti della Provincia di Messina sono stati destinati oltre 2,8 milioni di euro. Inoltre, è stato assegnato 1 milione di euro alla Città metropolitana di Messina.

Le risorse potranno essere impiegate per promuovere bandi rivolti a professionisti, come architetti, ingegneri e progettisti, che andranno a presentare progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale. In questo modo, le amministrazioni interessate avranno a disposizione progetti già pronti per partecipare all’assegnazione delle risorse del PNRR, dei Fondi strutturali europei o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Si tratta di una misura innovativa che si pone l’obiettivo di promuovere il rilancio delle regioni del Sud nonché dei centri delle aree interne. Grazie a questi contributi, infatti, questi Enti locali avranno l’opportunità di avviare il processo di progettazione su scala locale e dotarsi di progetti di qualità così da realizzare opere importanti per il territorio.

Il PNRR rappresenta un punto di svolta, un’opportunità senza precedenti per il rilancio e la crescita del Mezzogiorno ma da solo non basta. È necessario investire, riformare, innovare con progettualità e con questi fondi diamo finalmente ai Comuni le risorse per farlo. Sono sicuro che, grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cambieremo il volto del nostro Paese e apriremo una stagione di sviluppo economico e culturale per le future generazioni, ripartendo dal Sud. Avanti così!

ACQUEDOLCI 47.652,78 ALCARA LI FUSI 20.940,89 ALÌ 17.070,06 ALÌ TERME 17.070,06 ANTILLO 17.070,06 BASICÒ 14.044,51 BROLO 50.678,33 CAPIZZI 20.940,89 CAPO D’ORLANDO 75.170,81 CAPRI LEONE 23.966,44 CARONIA 23.966,44 CASALVECCHIO SICULO 17.070,06 CASTEL DI LUCIO 20.940,89 CASTELL’UMBERTO 23.966,44 CASTELMOLA 20.940,89 CASTROREALE 23.966,44 CESARÒ 23.966,44 CONDRÒ 17.070,06 FALCONE 20.940,89 FICARRA 23.966,44 FIUMEDINISI 20.940,89 FLORESTA 14.044,51 FONDACHELLI – FANTINA 17.070,06 FORZA D’AGRÒ 14.044,51 FRANCAVILLA DI SICILIA 23.966,44 FRAZZANÒ 17.070,06 FURCI SICULO 23.966,44 FURNARI 20.940,89 GAGGI 23.966,44 GALATI MAMERTINO 23.966,44 GALLODORO 17.070,06 GIARDINI NAXOS 47.652,78 GIOIOSA MAREA 47.652,78 GRANITI 23.966,44 GUALTIERI SICAMINÒ 23.966,44 ITALA 23.966,44 LENI 14.044,51 LETOJANNI 20.940,89 LIBRIZZI 20.940,89 LIMINA 14.044,51 LIPARI 72.145,26 LONGI 23.966,44 MALFA 14.044,51 MALVAGNA 17.070,06 MANDANICI 17.070,06 MAZZARRÀ SANT’ANDREA 20.940,89 MERì 20.940,89 MILAZZO 95.362,21 MILITELLO ROSMARINO 20.940,89 MIRTO 17.070,06 MISTRETTA 20.940,89 MOIO ALCANTARA 17.070,06 MONFORTE SAN GIORGIO 23.966,44 MONGIUFFI MELIA 17.070,06 MONTAGNAREALE 20.940,89 MONTALBANO ELICONA 20.940,89 MOTTA CAMASTRA 17.070,06 MOTTA D’AFFERMO 17.070,06 NASO 20.940,89 NIZZA DI SICILIA 23.966,44 NOVARA DI SICILIA 20.940,89 OLIVERI 20.940,89 PACE DEL MELA 50.678,33 PAGLIARA 23.966,44 PATTI 72.145,26 PETTINEO 20.940,89 PIRAINO 20.940,89 RACCUJA 14.044,51 REITANO 14.044,51 ROCCAFIORITA 17.070,06 ROCCALUMERA 23.966,44 ROCCAVALDINA 23.966,44 ROCCELLAVALDEMONE 17.070,06 RODÌ MILICI 20.940,89 ROMETTA 47.652,78 SAN FILIPPO DEL MELA 47.652,78 SAN FRATELLO 23.966,44 SAN MARCO D’ALUNZIO 23.966,44 SAN PIER NICETO 23.966,44 SAN PIERO PATTI 20.940,89 SAN SALVATORE DI FITALIA 23.966,44 SAN TEODORO 23.966,44 SANT’AGATA DI MILITELLO 75.170,81 SANT’ALESSIO SICULO 23.966,44 SANT’ANGELO DI BROLO 20.940,89 SANTA DOMENICA VITTORIA 17.070,06 SANTA LUCIA DEL MELA 20.940,89 SANTA MARINA SALINA 14.044,51 SANTA TERESA DI RIVA 50.678,33 SANTO STEFANO DI CAMASTRA 23.966,44 SAPONARA 20.940,89 SAVOCA 23.966,44 SCALETTA ZANCLEA 23.966,44 SINAGRA 20.940,89 SPADAFORA 20.940,89 TAORMINA 72.145,26 TERME VIGLIATORE 47.652,78 TORREGROTTA 50.678,33 TORRENOVA 23.966,44 TORTORICI 50.678,33 TRIPI 14.044,51 TUSA 23.966,44 UCRIA 14.044,51 VALDINA 23.966,44 VENETICO 23.966,44 VILLAFRANCA TIRRENA 47.652,78 Totale 2.843.181,52