La conoscenza è l’arma più potente per diffondere la cultura della legalità e sconfiggere la criminalità. Ogni momento speso in questo senso è un’opportunità preziosa per trasmettere, soprattutto ai più giovani, i valori della legalità e la storia della lotta alla mafia e di chi l’ha combattuta.

Mercoledì prossimo, 23 febbraio, parleremo anche di questo in occasione della presentazione del libro “Da Radio Aut a Radio 100 Passi”, che terremo alla Camera dei deputati. Danilo Sulis, storico compagno di Peppino Impastato e fondatore di Radio 100 passi, ricostruisce nel suo libro oltre quarant’anni di impegno civile in Sicilia contro la criminalità.

All’evento interverranno l’autore, Danilo Sulis, Francesco Impastato, Responsabile di Casa Memoria e di Rete 100 Passi in Germania, il giornalista e scrittore Lirio Abbate e Don Luigi Ciotti, Presidente dell’Associazione “Libera”.

Sono sinceramente felice di questo spazio di approfondimento che avrò il piacere di introdurre, al fianco di illustri ospiti.

Prenderanno parte alla diretta anche gli studenti del coro del Liceo “F. Maurolico” di Messina. L’evento sarà trasmesso in live streaming sulla Webtv della Camera dei deputati e sulla mia pagina Facebook.

La storia della lotta alla mafia e di chi combatte la criminalità è una storia di ogni giorno, di tutti i giorni. Un cammino da percorrere insieme, con la memoria del passato, guardando al futuro.

Non mancate!