Superbonus: ripristinata la cessione del credito

Una buona notizia per lavoratori, famiglie e imprese: riparte la cessione del credito per il Superbonus!

Pochi giorni fa, il Governo ha accolto le nostre richieste e fatto marcia indietro, approvando un decreto legge che consente la cessione del credito per tre volte. Dopo la prima cessione, sarà consentito cedere il credito per altre due volte purché in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari.

Si tratta di una grande vittoria che portiamo a casa con soddisfazione e che abbiamo ottenuto grazie alle pressioni di tutti noi del Movimento 5 Stelle. Non potevamo permettere che un intero settore in crescita venisse penalizzano. Dopo la stretta alla misura dello scorso 27 gennaio, infatti, avevamo chiesto di reintrodurre la possibilità di cessioni successive alla prima e prevedere l’individuazione di cessionari quali banche e intermediari finanziari. E così è stato.

I cantieri, quindi, possono ripartire. Una bella notizia per tanti lavoratori, per le imprese e le famiglie di tutta Italia e della #Sicilia, dove il Superbonus 110% ha registrato un impatto positivo notevole. La Sicilia, infatti, è la prima regione nel Mezzogiorno per progetti di riqualificazione approvati, con oltre 7mila e 200 richieste accolte, delle quali più della metà interessano abitazioni unifamiliari. Grazie a questa misura, fino al 31 gennaio di quest’anno registriamo solo nella nostra regione investimenti per oltre 1,2 miliardi di euro. Somme ingenti che ci permettono, da un lato, di aiutare le famiglie nel rendere le proprie abitazioni più sostenibili ed efficienti e, dall’altro, di sostenere il comparto dell’edilizia. Basti pensare che, secondo il report di Unioncamere dello scorso novembre, negli ultimi due anni sono quasi 30mila le imprese edili che hanno visto la luce in Italia. Di queste, il 5,3%, cioè circa 2.600, sono nate in Sicilia.

Il settore edile è diventato volano di sviluppo economico del nostro Paese e della nostra Regione. Un risultato che mi rende molto orgoglioso. Per questo, continueremo a lavorare per proteggere la misura e garantire massimo supporto a cittadini e imprese. Avanti così!