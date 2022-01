Waterfront Messina: confronto pubblico su riqualificazione e rigenerazione

Ieri pomeriggio ho avuto il piacere di prendere parte al confronto pubblico per la riqualificazione del waterfront di #Messina, compreso fra viale Boccetta e viale Annunziata. Assieme a me anche i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca, Valentina Zafarana e i consiglieri Cristina Cannistrà e Renato Coletta.

Sono molto soddisfatto di quanto discusso all’incontro di ieri dedicato agli amministratori pubblici. Il waterfront di Messina è un’area dal grande valore storico e dal panorama suggestivo che Messina e i messinesi meritano di godere nel suo pieno splendore.

Il waterfront deve diventare un punto centrale per la nostra città, nonché un attrattore culturale e turistico. Per questo motivo, è necessario renderlo accessibile a tutti, senza barriere o cesure, e integrarlo con le realtà già esistenti come il Museo Regionale di Messina – MuMe e l’area della cittadella fieristica. La sua valorizzazione passa non solo per la tutela del patrimonio paesaggistico e artistico-culturale, essenziale per ridare splendore all’area, ma anche per lo sviluppo di servizi e attività commerciali, culturali e sportive che diano linfa vitale alla zona. Solo in questo modo, con un progetto unitario e organico, potremo garantire al waterfront di essere vissuto tutto l’anno e di trarne opportunità turistiche, attrattive e professionali.

Sono felice, inoltre, che i progetti di riqualificazione e rigenerazione dell’area, promossi dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e dal suo Presidente Ing. Mario Mega, siano condivisi con l’intera cittadinanza, le parti sociali e gli stakeholder. I protagonisti, quindi, sono i messinesi, i quali hanno preso parte al processo di rigenerazione e dare nuova vita a quest’area, nel solco della trasparenza e della partecipazione.