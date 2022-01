Approvata alla Camera la legge sulle lobby

Poco fa, alla Camera dei deputati, è stata approvata la nostra proposta di legge sul lobbismo, a prima firma di Francesco Silvestri.

Una giornata storica. Abbiamo raggiunto un obiettivo che che nessuna forza politica prima era riuscita a centrare. È la prima volta che nel nostro Paese un testo sul lobbismo riesce ad approdare in Aula per la sua discussione e votazione, dopo aver completato il suo iter in commissione.

Dopo quasi cinquant’anni e più di novanta tentativi di legiferare sul tema, siamo arrivati a un traguardo che nessuno aveva raggiunto prima. Un traguardo che si pone a valle di un lungo percorso di sintesi e mediazione con le altre forze politiche.

Con questo provvedimento possiamo finalmente colmare la lacuna normativa sull’argomento. Ad oggi, infatti, nel nostro ordinamento non esiste una definizione di lobbismo né una disciplina organica dell’attività di rappresentanza di interessi. Con questo Testo, introduciamo una specifica disciplina dell’attività di rappresentanza degli interessi particolari. Prevediamo, inoltre, l’istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi cui i lobbisti hanno l’obbligo di iscriversi, e un’agenda degli incontri tra i decisori pubblici e i rappresentanti di interessi. Informazioni che saranno pubblicate e rese accessibili a tutti grazie alla pubblicazione su internet del Registro.

Ora aspettiamo l’approvazione al Senato. Avanti così!