Assieme agli attivisti e agli eletti del Movimento 5 Stelle di Messina, vi aspetto venerdì 24 dicembre, alle ore 10.30, presso la sede di via Lenzi, n. 17 per scambiarci gli auguri in vista delle festività natalizie e del nuovo anno. Sarà un’occasione di festa ma anche di riflessione, per aggiornarci sulle ultime novità.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle regole previste dalle normative anti Covid-19.