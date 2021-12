Vigili del Fuoco: approvato adeguamento salariale e previdenziale

Grazie al MoVimento 5 Stelle finalmente i vigili del fuoco avranno un trattamento pensionistico e salariale in linea con le altre forze di polizia.

Ieri, infatti, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un ampio pacchetto di misure tra le quali figura l’adeguamento stipendiale e previdenziale dei vigili del fuoco. In particolare, sono stati approvati sei scatti previdenziali e sono stati stanziati fino a 43 milioni di euro annuali che serviranno a rendere le pensioni più adeguate e consone. In questo modo saranno superate le sperequazioni sul trattamento pensionistico e sulla buonuscita dei Vigili del Fuoco rispetto alle forze di Polizia.

Un risultato importante, possibile anche grazie al lavoro del nostro Sottosegretario Carlo Sibilia, il cui impegno sul tema è stato massimo.

Il MoVimento 5 Stelle si è battuto fin dal primo momento per ridare dignità al comparto dei Vigili del Fuoco e garantire loro condizioni di lavoro migliori, come quelle delle altre divise, sia a livello territoriale sia a livello nazionale. In questi anni, abbiamo proceduto all’adeguamento degli stipendi ma anche alla previsione di nuove assunzioni nel Corpo Nazionale.

Un atto dovuto, un riconoscimento meritato ai vigili del fuoco, eroi silenziosi del nostro tempo, sempre in prima linea per la nostra comunità. Avanti così!