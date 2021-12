Superbonus 110%: esteso senza tetto ISEE per tutto il 2022

Una grande notizia per imprese, lavoratori e cittadini: il Superbonus 110% sarà esteso anche alle villette unifamiliari senza previsione del tetto ISEE di 25mila euro.

Nelle scorse settimane eravamo riusciti a ottenere la proroga del Superbonus 110% anche nel 2022, seppur con la previsione del limite reddituale di accesso a 25mila euro. Da subito ci siamo battuti affinché la misura venisse estesa senza alcun limite di accesso anche per gli anni a venire.

Lo avevamo chiesto a gran voce e lo abbiamo ottenuto oggi con l’approvazione dell’emendamento alla legge di Bilancio che ha recepito la nostra proposta.

Sono molto orgoglioso di questo risultato. In questi mesi ho incontrato tanti cittadini la cui richiesta unanime era quella di prorogare ed estendere il Superbonus 110%. Questa misura rappresenta infatti non solo un sostegno alle famiglie ma anche un’opportunità di lavoro e crescita per le imprese italiane.

I dati parlano chiaro. Basti pensare che, solo nel 2021, abbiamo fatto nascere più di 153mila posti di lavoro e sono state depositate oltre 69mila richieste per l’apertura di cantieri per 11,6 miliardi di euro di interventi effettuati. Secondo il Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri, solo nel 2021, il Superbonus 110% ha generato più di 12 miliardi di euro di PIL. Sulla stessa linea si pone l’analisi del Rapporto del servizio studi Camera-Cresme il quale dimostra che le misure messe in campo in questi anni con il Superbonus e le altre agevolazioni per le ristrutturazioni verdi hanno ingenerato lavori per un totale di 51,2 miliardi, con un aumento dell’82% rispetto al 2020 e con un aumento dell’80% dei posti di lavoro, che toccano il mezzo milione.

Dati grandiosi a livello nazionale che trovano conferma anche in Sicilia, la prima regione del Sud per progetti di riqualificazione avviati. Secondo la relazione ENEA al 30 novembre 2011, la Sicilia è la prima regione per progetti avviati con oltre 5mila richieste e circa 850 milioni di euro di finanziamenti ammessi.

Queste sono risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Con il Superbonus 110% stiamo aiutando le famiglie, incrementando i posti di lavoro e rilanciando il settore dell’edilizia che ci vede trainare l’Europa. Tutto questo, nel solco della transizione ecologica e della lotta ai cambiamenti climatici. Dobbiamo andarne fieri.

Facciamolo sapere a tutti!