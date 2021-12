Approvato il mio ODG per proroga regime fiscale a Enti del Terzo Settore

È stato approvato con parere favorevole del Governo il mio ordine del giorno al Decreto Fiscale che impegna l’Esecutivo a valutare l’opportunità di prorogare l’attuale regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore e, nelle more, a elaborare un modello tributario ad hoc per le realtà associative.

Ho ritenuto fosse necessaria una simile misura per arginare le storture derivanti dalla norma della Lega che sottopone al regime IVA gli Enti del Terzo Settore. Questo regime penalizzerebbe le realtà del volontariato, obbligandole a sostenere costi di tenuta della contabilità IVA, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, senza neppure evidenti vantaggi per l’erario. Di conseguenza, le associazioni sarebbero inutilmente gravate e ciò, in alcuni casi, le porterebbe persino a porre fine alla loro attività sociale.

Non possiamo permettere che questo accada. Evitare che gli Enti del Terzo Settore siano aggravati dal regime IVA significa sostenere concretamente il mondo del volontariato, linfa vitale del nostro Paese.

Vi terrò aggiornati sui prossimi sviluppi!