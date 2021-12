Sono molto felice di invitarvi all’iniziativa “Caravaggio ‘sulla via del ritorno’. Le Natività di Palermo e Messina”, che si terrà sabato, 11 dicembre alle ore 11:00, presso il Mu.Me Museo Regionale di Messina.

Sarà un momento di confronto su arte, legalità e spiritualità in cui parleremo di due opere del Caravaggio: la Natività di Palermo, rubata nel 1969, e l’Adorazione dei pastori. Per l’occasione sarà presentato il libro di Michele Cuppone “Caravaggio, la Natività di Palermo. Nascita e scomparsa di un capolavoro” e sarà esposta una copia in scala della Natività, del maestro Calogero Termine, uguale a quella già donata nel 2017 a Papa Francesco dalla Commissione Antimafia.

Al dibattito, moderato dalla giornalista Milena Romeo, interverranno il Direttore del MuMe Orazio Micali, il Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina Mons. Cesare Di Pietro, il Procuratore della Repubblica di Messina Maurizio De Lucia e Michele Cuppone, autore del libro.

Si precisa che, in conformità con la normativa in vigore per l’emergenza sanitaria da Covid19, l’accesso alla sala sarà limitato fino al raggiungimento dei posti consentiti. Pertanto, si richiede di accreditarsi alla mail eventi.questoreduva@camera.it entro giovedì 9 dicembre alle ore 15, indicando i nominativi e la testata per cui si interviene all’iniziativa. Alla sala sarà consentito l’ingresso solo se in possesso di super green pass.