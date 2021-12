Nuove assunzioni PNRR: scopriamo di più!

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ci offre un’opportunità unica per la crescita del nostro Paese. Grazie alle ingenti risorse già arrivate e a quelle che arriveranno nei prossimi mesi, abbiamo la concreta possibilità di disegnare l’Italia del domani e di lasciare una preziosa eredità alle generazioni future. Entro cinque anni, infatti, dobbiamo cogliere una sfida importante: realizzare tutti gli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Gli interventi previsti dal PNRR sono molteplici. Il Piano, infatti, si articola in sei missioni, ovvero aree tematiche principali su cui intervenire, in piena coerenza con i sei pilastri del Next Generation EU. Si tratta di:

digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;

rivoluzione verde e transizione ecologica;

infrastrutture per una mobilità sostenibile;

istruzione e ricerca;

inclusione e coesione;

salute.

Per realizzare tutti gli interventi previsti entro il termine quinquennale, è prevista l’assunzione di professionisti ed esperti i quali sono chiamati a coadiuvare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È stato da poco pubblicato sul portale inPA l’avviso per il conferimento di 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, destinati per il 40% alle Regioni del Sud e per il 60% al Centro Nord, che per tre anni supporteranno Regioni e Province autonome, che provvederanno ad allocarne le attività presso le amministrazioni del territorio (uffici regionali, amministrazioni comunali e provinciali) per la gestione delle procedure più complesse, nel recupero dell’arretrato e nel miglioramento dei tempi effettivi di conclusione delle procedure. Le figure richieste sono molteplici: ingegneri, architetti, biologi, chimici, fisici, esperti giuridici, digitali e gestionali, informatici, statistici, agronomi, geologi, geometri. Si potrà inoltrare la domanda entro il 6 dicembre 2021 .

Successivamente, il portale inPA genererà gli elenchi dei professionisti ed esperti con profilo coerente con quello degli avvisi, elenchi che saranno inviati alle Regioni dal Dipartimento della Funzione pubblica, in base ai fabbisogni indicati nei Piani territoriali approvati oggi dal Dipartimento. Entro il 31 dicembre 2021 le Regioni individueranno i professionisti cui conferire l’incarico.

Cogliamo insieme questa opportunità per diventare protagonisti nella PA.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.inpa.gov.it