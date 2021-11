Certificati anagrafici online gratis

Da oggi tutti i cittadini possono scaricare certificati anagrafici online in maniera totalmente gratuita e autonoma.

Grazie alla piattaforma “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”, si possono ottenere digitalmente quattordici certificati, per sé o per un componente della propria famiglia. Tra i certificati disponibili vi sono quello di nascita, matrimonio, cittadinanza, residenza, stato civile, e tanti altri. I certificati sono disponibili in modalità multilingua per i Comuni con plurilinguismo e possono essere rilasciati anche in forma contestuale.

Grazie all’Anagrafe digitale, i cittadini possono accedere a servizi sempre più semplici, immediati e intelligenti, la Pubblica Amministrazione è resa più efficiente e si dà l’opportunità ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. Si tratta di un primo passo importante in un più lungo percorso di digitalizzazione e sburocratizzazione.

Innovazione, sburocratizzazione e digitalizzazione sono cruciali per la crescita del nostro Paese. Il MoVimento 5 Stelle è da sempre in prima linea in questa direzione. Digitalizzare e ridurre la burocrazia significa non solo rispondere in modo efficiente alle richieste e semplificare la vita dei cittadini ma anche rendere più competitivo il Sistema Paese.

In questo modo, rendiamo la Pubblica Amministrazione più moderna, vicina e accessibile ai cittadini e pronta a cogliere le sfide future. Avanti così!

Per accedere al servizio https://www.anagrafenazionale.interno.it