Sono stato in visita allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, guidato dal Comandante Antonio Medica. L’Istituto si occupa della produzione di alcuni farmaci e presidi medico-chirurgici ma anche di alimentari e kit di interesse specifico delle forze armate e non solo.

Il complesso rappresenta una risorsa per il mondo militare e, sopratutto, una grande opportunità per il nostro Paese, grazie alla crescente attenzione che riserva al mercato civile. Negli scorsi mesi, anche grazie al lavoro che ho portato avanti in Commissione Difesa alla Camera dei deputati, abbiamo ottenuto dal Governo lo stanziamento di oltre 16 milioni di euro di investimenti per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico. Queste risorse saranno funzionali a sostenere la ricerca e la produzione di vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo. Ora il nuovo obiettivo è aumentare il numero delle risorse umane specializzate per potenziare lo Stabilimento e renderlo all’altezza delle sfide future.

È stato un vero piacere visitare l’Istituto, un’eccellenza nel mondo della Difesa e della Sanità militare.

La crescita e la sicurezza del nostro Paese passa anche dal sostegno alla ricerca scientifica e al rafforzamento della nostra Difesa. Continua il nostro impegno al fianco del personale militare.