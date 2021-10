Amministrative 2021: con Conte in Sicilia per supportare i candidati del MoVimento 5 Stelle

All’indomani del voto è tempo di fare bilanci.

Ogni campagna elettorale ci insegna qualcosa e ci lascia qualcosa, in termini di esperienza, conoscenze ed emozioni. Comprendo il senso di delusione e l’amaro in bocca che si sta provando per alcuni esiti negativi e inaspettati delle elezioni amministrative ma ritengo che non possiamo considerarli una sconfitta, un punto di arrivo. Questi risultati devono invitarci ad avviare una riflessione interna, affinché possiamo comprendere errori e punti di debolezza, ma anche per spronarci a profondere ancora più impegno.

Il Movimento 5 Stelle è una forza politica giovane e in costante evoluzione. Siamo in procinto di una capillare strutturazione sui territori, necessaria per il nuovo corso a guida del Presidente Giuseppe Conte. Abbiamo bisogno di solide fondamenta e di unità sui territori per una brillante crescita. Come Portavoce sento la responsabilità di dare un contributo sempre maggiore a questa crescita, sui territori e nelle Istituzioni, e di stare ancora più vicino ai nostri attivisti e Portavoce comunali, sempre in prima linea.

Voglio congratularmi con tutte e tutti i candidati per l’impegno che hanno dimostrato in questi mesi e faccio i miei auguri più sentiti ai nostri candidati che hanno vinto nei loro Comuni e riportato ottimi risultati. Avere nostri Portavoce nelle amministrazioni locali è fondamentale perché questi rappresentano le Istituzioni più vicine ai cittadini e ai loro bisogni. Da parte mia, costante e piena disponibilità a dare loro supporto e aiuto.

Ora non possiamo darci per vinti né farci prendere dallo sconforto. Il nostro entusiasmo e impegno deve continuare a essere forte in vista delle amministrative che si terranno in Sardegna e in Sicilia questo fine settimana.

A partire da oggi, 6 ottobre, sarò al fianco di Giuseppe Conte per il suo tour in Sicilia a supporto dei nostri candidati. Vi aspetto!