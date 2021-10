Baraccopoli: le attività di riqualificazione un importante traguardo per Messina

Questa mattina sono stato in Prefettura, assieme alla collega Grazia D’Angelo, per un incontro con la Ministra per il Sud Mara Carfagna, in visita istituzionale a Messina in occasione dell’avvio delle operazioni di demolizione delle baracche all’Annunziata.

Sono giornate significative per tutta la comunità messinese che, dopo più di un secolo, può voltare la triste pagina delle baraccopoli.

Le attività di riqualificazione, iniziate nelle scorse settimane, rappresentano il risultato del grande lavoro che abbiamo portato avanti in tutte le sedi istituzionali e che mi vedono da anni impegnato in Parlamento e sul territorio. La mia proposta di legge, depositata qualche anno fa alla Camera, ha trovato sintesi, assieme alle proposte dei colleghi Siracusano e Navarra, in un testo unificato, poi confluito nel Decreto Covid, con cui lo scorso maggio sono stati stanziati 100 milioni di euro, destinati all’abbattimento delle baracche e al risanamento.

Una conquista di tutti e una risposta concreta al territorio, dopo decenni di stasi, con cui finalmente restituiamo dignità e riscatto alla nostra città e ai nostri concittadini. Tutto questo dimostra che l’azione congiunta, la sinergia e la collaborazione instauratesi tra le Istituzioni a tutti i livelli sono fondamentali per realizzare il bene e gli interessi della nostra comunità.

Il nostro impegno, però, non può e non deve fermarsi qui. Ora guardiamo al rilancio e al futuro di questa meravigliosa terra. Andiamo avanti così.