Ospite di Studio24 su Rainews, ho ribadito che, come MoVimento 5 Stelle, sosteniamo la riduzione del cuneo fiscale perché bisogna ridurre la differenza tra il lordo e il netto percepito dalle lavoratrici e dai lavoratori. Ma non basta abbassare le tasse. È necessario garantire il salario minimo affinché ci sia un livellamento stipendiale base al di sotto del quale non si può scendere.

Ecco l’intervista completa