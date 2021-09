Approvata mozione contro il rincaro delle bollette

Non possiamo permettere che le famiglie italiane, già provate dalla pandemia, subiscano un rincaro di luce e gas.

Per questo motivo, il MoVimento 5 Stelle ha presentato una mozione alla Camera dei deputati, a prima firma del capogruppo alla Camera, Davide Crippa, con gli interventi proposti per scongiurare il caro bolletta. Tra questi, il ricorso al gettito derivante dalla vendita all’asta delle quote di CO2 per calmierare i prezzi, l’abbattimento del prezzo dei prodotti energetici, anche attraverso la sterilizzazione parziale dell’Iva, e la creazione di un fondo per la sostenibilità del sistema elettrico.

A questo si aggiunge anche l’ottima proposta di Giuseppe Conte di rendere più trasparenti le bollette e trasferire gli oneri di sistema dalle bollette al fisco: i ricchi pagano di più e i poveri di meno.

Evitiamo, fin da ora, il rincaro delle bollette e guardiamo al futuro con misure di ampio respiro, che permettano di investire sulla crescita delle rinnovabili, sull’efficientamento energetico e sulla diffusione dei sistemi di accumulo.