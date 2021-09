11 settembre: venti anni dopo una ferita ancora aperta

L’11 settembre ha cambiato il mondo e il corso della storia. Le immagini di quel giorno sono rimaste fisse nella nostra mente, incancellabili. Abbiamo iniziato a sentirci vulnerabili, abbiamo vissuto nell’ombra del sospetto, abbiamo conosciuto la paura del diverso. Nella vita di tutti i giorni qualcosa è cambiato irrimediabilmente.

L’attacco alle Torri Gemelle ha rappresentato un vero punto di svolta, un prima e un dopo, non solo per l’Occidente, ma per tutto il mondo. Priorità massima è stata data alla lotta al terrorismo per la tutela della sicurezza internazionale.

Pochi giorni fa, sono state identificate altre due delle quasi tremila vittime degli attentati ma ne rimangono ancora un migliaio senza nome e senza volto. A vent’anni di distanza, il pensiero va alle vittime e alle loro famiglie e a tutti i sopravvissuti che ancora vivono i ricordi di quell’incubo.