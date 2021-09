Scuole: stanziati 455 milioni per digitalizzare gli istituti italiani

Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato circa 455 milioni di euro per la digitalizzazione delle aule e delle segreterie delle nostre scuole.

Gli istituti scolastici potranno presentare domanda entro il prossimo 1° ottobre per ricevere questi finanziamenti. Si tratta di risorse europee stanziate nell’ambito dell’iniziativa React-EU che potranno essere utilizzate per l’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica, ma anche di attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa.

Con questa misura sosteniamo il progresso tecnologico delle nostre scuole e rendiamo all’avanguardia la formazione dei nostri giovani!