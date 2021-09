I sei “Borghi più belli d’Italia” della provincia di Messina

Si conclude il mio viaggio alla scoperta dei sei “Borghi più belli d’Italia” della provincia di Messina.

Nelle scorse settimane, ho cercato di raccontarvi le bellezze e la storia di alcuni tra i più suggestivi borghi della provincia di Messina.

In questo viaggio, ho avuto il piacere di incontrare i Sindaci dei borghi, che ringrazio per l’accoglienza e la disponibilità dimostratami. Ho colto l’occasione per prospettare loro le opportunità di finanziamento, presenti a livello nazionale, utili a implementare l’attrattività dei borghi, le città d’arte e i piccoli Comuni.

Viviamo in un territorio stupendo e abbiamo il dovere di valorizzarlo al massimo. Per questo motivo, come Istituzioni, dobbiamo promuovere tutte le azioni necessarie alla loro valorizzazione, anche attraverso collaborazioni proficue e sinergie d’intenti.

Mi auguro che questa iniziativa di promozione del mio territorio vi sia piaciuta. La nostra meravigliosa Sicilia vi aspetta!