Amministrative 2021: il MoVimento 5 Stelle in campo con entusiasmo e passione

Un grande in bocca al lupo a tutte le candidate e i candidati del MoVimento 5 Stelle alle prossime amministrative!

È scaduto oggi a mezzogiorno il termine per la presentazione delle liste e delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale, nei Comuni che andranno al voto il prossimo 3 e 4 ottobre. In Sicilia, invece, si andrà al voto il 10 e l’11 ottobre.

Il Movimento 5 Stelle sarà presente in molti dei Comuni al voto, con liste autonome, in coalizione o con propri candidati all’interno di liste civiche.

I prossimi fine settimana visiterò diverse Regioni d’Italia a supporto dei nostri attivisti e candidati, come sempre al fianco dei miei colleghi. Sarà un piacere, per me, confrontarmi con loro, ascoltare le storie, le idee e le proposte per le loro comunità. I tour degli scorsi anni mi hanno regalato emozioni uniche. Ho conosciuto centinaia di #attivisti dal Nord al Sud Italia. Con il loro entusiasmo e la loro passione, mi hanno reso ancora più orgoglioso del percorso che stiamo facendo e sempre più grato del loro lavoro incessante sui territori, linfa vitale del nostro Movimento.

Nei prossimi giorni, vi informerò sulle tappe che mi attendono.