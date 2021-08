Reddito di cittadinanza: un aiuto concreto per milioni di famiglie

Sul Reddito di cittadinanza, i dati INPS parlano chiaro: fino a oggi abbiamo aiutato oltre 1 milione e 350mila minori e 450mila persone con disabilità.

Questi numeri ci fanno comprendere l’importanza e la portata di questo strumento che ha rappresentato per molti una scialuppa di salvataggio, soprattutto durante l’emergenza Covid. Grazie al Reddito di cittadinanza, abbiamo aiutato milioni di famiglie in difficoltà e, in questo modo, abbiamo contribuito ad appianare le disuguaglianze e ridurre il rischio di tensioni sociali.

A fronte di questi dati, le chiacchiere di #Salvini, #Renzi e #Meloni, che a gran voce chiedono l’abolizione del Reddito di cittadinanza, stanno a zero.

Come ha ribadito Giuseppe Conte ieri, al Meeting di Rimini, il Reddito di cittadinanza rappresenta una cintura di protezione sociale. È una riforma complessa che dobbiamo affinare e migliorare per contrastare gli abusi e incentivare le politiche attive. Non possiamo, però, abbandonare chi è in difficoltà. Abbiamo il dovere di offrire una soluzione a milioni di persone e tantissime famiglie che vivono povertà assoluta. Solo in questo modo possiamo garantire coesione, integrazione e giustizia sociale. Nessuno deve rimanere indietro.