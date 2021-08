PNRR: 500 assunzioni per la gestione dei fondi

Sono in arrivo cinquecento nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione per la gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Entro il 20 settembre è possibile partecipare al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento professionisti. I profili selezionati saranno destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR.

Le assunzioni sono così suddivise:

198 unità per il profilo economico;

125 unità per il profilo giuridico;

73 unità per il profilo statistico-matematico;

104 unità per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale.

Valorizziamo le competenze e le migliori energie per la crescita del nostro Paese!

Qui il link al bando

Bando Assunzioni PNRR