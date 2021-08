Edilizia scolastica: 1,4 milioni di euro per quattro istituti di Messina

Sono più di 125 milioni le risorse destinate alle Regioni del Sud per la messa in sicurezza di mense scolastiche e palestre, aree gioco e impianti sportivi adibiti a uso didattico. Tra queste, la #Sicilia è la Regione che ha ottenuto più fondi, con uno stanziamento di 37.359.322,89 di euro per centoventicinque interventi.

Nella città di Messina sono quattro le scuole ad aver ottenuto questi finanziamenti, per un totale di 1,4 milioni di euro. Si tratta degli Istituti Comprensivi di Santa Margherita, Villa Lina, Salvo d’Acquisto e La Pira.

A questi si aggiungono anche gli stanziamenti per l’Edilizia Scolastica che serviranno per la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. A ricevere queste risorse anche quattro istituti scolastici di Messina.

Un’ottima notizia per la nostra città e per tutte le studentesse e gli studenti messinesi. Mettere in sicurezza le scuole e riqualificare gli edifici scolastici significa garantire spazi di apprendimento adeguati, ospitali e sicuri per i nostri bambini e ragazzi.