Violenza di genere: 105 donne uccise nell’ultimo anno

Sono centocinque le donne uccise dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021. Si tratta di omicidi maturati perlopiù in ambito familiare o affettivo e, tra questi, ben sessantadue sono stati commessi da partner o ex partner.

È quanto emerge dal dossier del Ministero dell’Interno, pubblicato in occasione della tradizionale riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Un dato allarmante che preoccupa ancora di più alla luce delle cronache degli ultimi giorni che riportano la notizia di tre femminicidi nel giro di 24 ore.

Ogni #femminicidio e ogni atto di violenza di genere rappresentano una sconfitta per la nostra comunità e toccano ognuno di noi.

La violenza di genere è più diffusa di quanto si possa immaginare. Con la legge #CodiceRosso, fortemente voluta dall’ex ministro Alfonso Bonafede e da tutto il Movimento 5 Stelle, è stato fatto un passo avanti importante. Ma c’è ancora tanto da fare per prevenire questo fenomeno. Il nostro impegno sul tema non deve mai venir meno: continuiamo a lavorare uniti e a essere in prima linea al fianco delle vittime e dei loro familiari.