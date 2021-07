A Barcellona, Sinagra e Santa Lucia del Mela arriva lo Sport nei Parchi

Barcellona, Sinagra e Santa Lucia del Mela sono tra i Comuni ammessi all’erogazione del contributo per la realizzazione del progetto Sport nei Parchi, promosso da Sport e Salute S.p.A. insieme ad Anci, sostenuto dal MoVimento 5 Stelle e dal Parlamento.

Grazie a questo contributo, nei tre Comuni della provincia di Messina saranno allestite nuove aree attrezzate all’aperto, o riqualificate quelle già esistenti, per consentire a quanti lo vorranno di praticare attività fisica in sicurezza. È un’ottima notizia per tutta la cittadinanza.

La pandemia ci ha privato per molto tempo della possibilità di fare sport, ma ci ha dato anche l’opportunità di vedere diversamente le nostre città e quegli spazi all’aperto finora sottoutilizzati convertendoli in luoghi dove fare movimento e passare il tempo libero.

Con Sport nei Parchi contribuiamo a rendere l’attività fisica più accessibile, a riqualificare le nostre città e a valorizzare il nostro patrimonio.