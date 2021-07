Camera, D’Uva: dal 2013 restituiti al bilancio dello Stato 500mln di euro

Questa mattina abbiamo approvato il bilancio 2021 della Camera dei deputati. Da Questore della Camera non posso nascondere la mia soddisfazione per i traguardi che, con dedizione e fatica, abbiamo raggiunto negli ultimi 12 mesi. Abbiamo restituito al bilancio dello Stato 35 milioni di euro che saranno utilizzati per la collettività. Ricordo che, dal 2013 ad oggi, la Camera dei Deputati ha restituito 500 milioni di euro. In tale direzione è stato fondamentale l’impulso che il Movimento 5 Stelle, con l’ingresso in Parlamento 8 anni fa, ha dato per realizzare politiche di razionalizzazione e di contenimento delle spese. Nel bilancio di previsione del triennio 2021-2023, inoltre, è stata calcolata anche la riduzione della spesa che la Camera realizzerà dalla prossima legislatura con il taglio dei parlamentari. Parliamo di circa 54 milioni di euro all’anno: queste cifre dimostrano chiaramente che la riforma, da noi fortemente voluta, è stata una battaglia significativa, nell’interesse del Paese.

Tante le misure connesse al bilancio che abbiamo messo in campo nell’ultimo anno. Abbiamo organizzato i lavori parlamentari garantendo ai deputati e a tutto il personale dell’Amministrazione di Montecitorio di svolgere in piena sicurezza ogni attività, promuovendo anche lo smartworking. Abbiamo espletato le prove per i concorsi già banditi e, recentemente, abbiamo anche avviato le prime procedure di assunzioni dopo 15 anni di stasi. Nel rispetto dei principi e dei valori che animano da sempre il Movimento ci siamo concentrati sul processo di digitalizzazione delle attività parlamentari e su percorsi orientati alla sostenibilità ambientale, promuovendo un approccio “plastic free”. Inoltre, nelle prossime settimane, semplificheremo le procedure della raccolta differenziata rendendole più efficaci.

Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla guida del Presidente Roberto Fico che, con equilibrio e tenacia, ha dato alla Camera un indirizzo chiaro, fedele ai valori che hanno sempre contraddistinto il Movimento 5 Stelle. A lui, ai colleghi Questori, all’Ufficio di Presidenza e a tutta l’Amministrazione di Montecitorio la mia più sincera gratitudine per il lavoro svolto.