Covid: Istat conferma bene Governo Conte con Rdc, Rem e altre misure per i cittadini

Fin dall’inizio della pandemia abbiamo lavorato con un obiettivo preciso: arginare, il più possibile, l’impatto sociale ed economico dell’emergenza sanitaria sulla popolazione. Oggi l’Istat, nel rendere noti i dati del report sulla redistribuzione del reddito 2020, ha evidenziato come le misure straordinarie per il welfare, varate dal governo Conte e fortemente volute dal Movimento 5 Stelle, abbiano giocato un ruolo centrale nella riduzione del rischio di povertà assoluta. Sono certo che, davanti a questi dati, chi sta chiedendo con dichiarazioni senza senso di eliminare il reddito di cittadinanza cambierà idea e assumerà in Parlamento un atteggiamento più collaborativo nell’interesse di tutti i cittadini.

L’aver implementato misure di welfare quali il reddito di cittadinanza e la cassa integrazione con il reddito di emergenza, i bonus e le indennità per i lavoratori autonomi ha permesso di ridurre il rischio di povertà e, di conseguenza, il livello di diseguaglianza fornendo un supporto economico alle famiglie maggiormente in difficoltà. Naturalmente siamo consapevoli che tutto questo non basta: abbiamo ancora due milioni di famiglie in povertà alle quali le Istituzioni non devono far mancare sostegno.

In questo momento storico non si possono mettere in scena battibecchi politici, assolutamente non costruttivi, che fanno solo male al Paese. Rispetto a questi dati tutte le forze politiche, al di là delle singole posizioni, hanno il dovere di lavorare per rafforzare il welfare, implementando il reddito di cittadinanza e le altre misure di sostegno e puntando su politiche del lavoro attive.