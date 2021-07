Approvato Sostegni bis: 15 miliardi di euro per imprese e cittadini

Abbiamo approvato alla Camera il “Sostegni bis”. Un decreto legge articolato, dal valore complessivo di 15 miliardi di euro, con il quale rifinanziamo alcuni contributi già previsti nei precedenti provvedimenti e inseriamo nuovi supporti economici per imprese, lavoratori, autonomi e dipendenti, e tanti altri cittadini fortemente danneggiati dall’emergenza epidemiologica.

In questo provvedimento è stata inserita anche la proposta, da me fortemente voluta, per lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per il quale sono stati destinati 16 milioni di euro. Queste risorse potranno essere investite in progetti di ricerca, in innovazione tecnologica e in una catena di produzione pubblica di vaccini contro il Coronavirus e specifici antidoti per il bioterrorismo.

Ho, inoltre, proposto al Governo di valutare l’opportunità di destinare una parte del Fondo “Resto al sud” agli enti accreditati che, supportando le nuove imprese nella stesura dei business plan, elaborano piani industriali particolarmente complessi. Un lavoro fondamentale per accedere ai finanziamenti, frutto dello studio e dell’impegno di tanti progettisti, ai quali è necessario dare il giusto riconoscimento anche economico per l’importante lavoro messo in campo.

Andiamo avanti!