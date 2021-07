Accordo Conte Grillo è frutto del prezioso lavoro di mediazione del comitato dei 7

L’accordo tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sul nuovo Statuto dimostra che la strada del confronto è sempre quella giusta. Lo scontro, ancorché mediatico, fa male e danneggia la magnifica squadra del MoVimento 5 Stelle impegnata in tutta Italia nell’interesse dei cittadini.

Ringrazio il comitato dei 7 per il prezioso lavoro realizzato. Ognuno ha messo sul tavolo delle trattative la propria parte di esperienza per raggiungere questo importante risultato. Ognuno, nonostante gli impegni istituzionali e politici propri dei ruoli ricoperti, ha messo una parte di sé in questa mediazione. E questo ci dà la misura di quanto importante sia questo momento per il MoVimento.

Ora, uniti piu che mai, traghettiamo nel futuro il M5S.