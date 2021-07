Montecitorio a porte aperte per la notte dei musei europei 2021

Anche la Camera dei Deputati aderisce alla notte dei Musei europei 2021: dalle ore 20 alle ore 24 di domani, sabato 3 luglio, sarà possibile visitare l’Aula, il Transatlantico e tutti gli ambienti storici che compongono Montecitorio.

Tra questi rientra anche la Sala Aldo Moro dove è esposta la Gioconda che vedete qui in foto.

Questa variante, dopo un’attenta valutazione elaborata in un saggio pubblicato dall’Accademia dei Lincei, è stata attribuita proprio alla bottega del grande artista e genio italiano Leonardo da Vinci.

Fino a maggio è stata conservata nella stanza della Galleria dei Questori, dove hanno sede i miei uffici.

“Convivere” con la variante di uno dei dipinti più famosi ed emozionanti della storia è stato un immenso onore e di profonda ispirazione.

Proprio osservandola, ho pensato a quanto fosse importante che la sua bellezza non restasse chiusa in una stanza ma potesse essere ammirata dai visitatori della Camera. Per questo, dopo il restauro, ho richiesto che venisse esposta, stabilmente, in Sala Aldo Moro.

E proprio nell’ottica della condivisione e della conoscenza, ho deciso di realizzare delle pillole video, caricate sui miei canali social, in cui racconto la Camera dei deputati e il suo immenso patrimonio artistico sfruttando le infinite potenzialità della rete. Un viaggio virtuale, all’insegna della trasparenza, per avvicinare il più possibile i cittadini alle Istituzioni e per portare un pezzo di Montecitorio nei cuori di ognuno di voi!