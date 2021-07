PNRR e DL Sostegni: incontro con alcuni sindaci dei borghi messinesi

Il territorio della provincia di Messina vanta una storia ed una bellezza senza eguali. In questi giorni ho avuto modo di incontrare i Sindaci dei sei “Borghi più belli d’Italia” facenti parti del messinese e prospettare loro le opportunità di finanziamento date a livello nazionale per implementare l’attrattività dei borghi, le città d’arte ed i piccoli comuni.

Sono sempre stato convinto del fatto che vi siano degli obiettivi per il territorio che vanno portati avanti insieme, attraverso collaborazioni proficue e sinergie d’intenti. Per questo sono estremamente soddisfatto della risposta data dai Sindaci e dalla loro solerte volontà di agire per il bene dei cittadini.

Vi annuncio anche che, durante queste visite ai Borghi, abbiamo effettuate delle riprese di promozione del territorio che verranno pubblicate sulle mie pagine ufficiali a partire dal mese di luglio.