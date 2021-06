Sono stato ospite a Sky TG24 nel programma Agenda

Tanti i temi di attualità e politica che ho avuto modo di approfondire insieme alla giornalista Lavinia Spingardi.

Ho ribadito che Giuseppe Conte è un leader carismatico che ha fatto tanto bene per il Paese

Sono certo che alla guida del Movimento 5 Stelle continuerà a lavorare nell’interesse del Paese. La politica è questo che deve fare: raggiungere ciò che è meglio per i cittadini. Il Movimento 5 stelle è nato in un momento in cui la politica sembrava parlare a se stessa, lontana dalla cosa pubblica e dalla comunità. Chi rappresenta i cittadini non può certamente agire distante dalla collettività e deve lavorare con cognizione di causa.

Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo attraverso una piattaforma hanno creato una forza politica dal basso, puntando sulla partecipazione attiva dei cittadini. E’ normale che nel divenire di questi anni il Movimento sia mutato e sia evoluto ponendosi al passo con i tempi. Se non evolvi, scompari. Ma credo che abbiamo ancora tante battaglie da portare avanti e non possiamo permetterci di scomparire. Penso al reddito di cittadinanza: senza il Movimento 5 Stelle non ci sarebbe stato e non avremmo avuto un supporto che invece, durante la pandemia, si è rivelato fondamentale per evitare problemi sociali.

Ecco il video completo dell’intervista.