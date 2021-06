Una giusta retribuzione per tutti

Basta menzogne: il problema non è il reddito di cittadinanza, ma i salari da sfruttamento che, troppo spesso, vengono offerti a chi cerca un’occupazione.

Alcune forze politiche attaccano il reddito di cittadinanza per puro sport. Perché, invece, non lavorano con noi all’approvazione del disegno di legge sul salario minimo? Una battaglia di buon senso, a tutela dei lavoratori e del loro diritto ad una giusta retribuzione, che dovrebbe essere condivisa da tutti.

Diamo risposte concrete ai cittadini. Tutto il resto è chiacchiera da politicanti. E noi siamo per i fatti, non per le parole!